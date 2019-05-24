В московском метро опровергли информацию о падении человека на рельсы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Информация о падении пассажира на рельсы на станции "Кузнецкий мост" столичного метрополитена не соответствует действительности, поезда следуют в штатном режиме, рассказали РИА Новости в прес-службе ГУП "Московский метрополитен".

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на станции "Кузнецкий мост" столичного метро молодой человек бросился под поезд, в сторону "Планерной" поезда идут с увеличенным интервалом.

"Информация о падении пассажира на рельсы на станции "Кузнецкий мост" не соответствует действительности. Поезда следуют в штатном режиме по всем линиям", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в столичном метро произошло два крупных сбоя. Вечером вторника на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Позже пассажиров эвакуировали из поездов. По словам заммэра, главы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, часть пассажиров вывели в течение часа, а некоторым пришлось ждать эвакуации 3 часа 20 минут.

Столичный метрополитен назвал две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. На данный момент расследованием причины инцидента занимается специально собранная экспертная комиссия.