Немецкий журналист указал на российскую "опасность" для американского СПГ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Немецкий журналист Матиас Брюггманн Немецкий журналист Матиас Брюггманн рассказал на страницах газеты Handelsblatt, почему Россия представляет опасность для США в газовой сфере.

По его мнению, планы Евросоюза по увеличению импорта американского сжиженного газа не устраивают Москву, которая тоже намерена стать активным участником этого рынка. Автор указывает на, что "Газпром" и "Новатэк" имеют огромные преимущества. Так, по данным СМИ, расходы на добычу СПГ в США в 26 раз выше, чем в России. При этом европейский комиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете пообещал, что ЕС удвоит импорт американского сжиженного газа, "если цена на него будет конкурентоспособной". Такие заверения связаны с угрозами штрафных пошлин США на автомобили, считает журналист.

Как отмечается, Москва только начала наступление на европейском рынке сжиженного газа, но у нее уже есть амбициозные программы "Ямал СПГ", "Ямал СПГ — 2", "Сахалин-2" и "Балтийский СПГ". По мнению менеджера "Шелл" Стюарта Брэдфорда, российские позиции достаточно сильны, чтобы тягаться с североамериканскими проектами.

"И в Арктике с танкерами-ледоколами, и на Балтике, и на Сахалине Россия может на европейском и азиатском рынке составить конкуренцию американским фирмам, торгующим СПГ", — пишет Брюггманн.

Он также напомнил, что Москва — мировой лидер по экспорту газа и занимает второе место по поставкам сырой нефти. Несмотря на то что ее доля на глобальном рынке сжиженного газа составляет около восьми процентов, президент России Владимир Путин с уверенностью заявляет, что на этом рынке страна "займет то место, которое заслуживает".