Объем индустрии спутниковой навигации КНР в 2020 г превысит 400 млрд юаней

МОСКВА, 24 мая - " Проект "Россия-Китай: главное . Общий объем сегмента спутниковой навигации и позиционирования Китая в 2020 году превысит 400 миллиардов юаней.

На проходящей в Пекине 10-й Китайской научной конференции по спутниковой навигации сообщили о том, что в настоящее время количество клиентов спутниковой службы быстрого позиционирования FindNow, поддерживающей китайскую систему спутниковой навигации Beidou, за менее чем 3 года превысило отметку в 300 миллионов пользователей. Её услуги охватывают более 200 стран и регионов мира.

В настоящее время в Китае уже построена полная отраслевая цепочка, состоящая из основной продукции спутниковой навигационной системы Beidou, прикладных терминалов и систем, услуг по эксплуатации и т.д. В 2018 году общий объем сегмента спутниковой навигации и позиционирования Китая превысил 300 миллиардов юаней (около 45 миллиардов долларов), а в 2020 году составит около 400 миллиардов юаней.

По состоянию на конец апреля 2019 года, по всей стране системой Beidou были охвачены более 6,2 миллиона транспортных средств, 30 тысяч средств почтовой и курьерской доставки, 80 тысяч автобусов в 36 городах, а также 3,2 тысячи объектов внутреннего речного судоходства и 2,9 тысячи объектов морской навигации. Beidou также обслуживает более 50 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, что позволяет сократить расход топлива приблизительно на 10%, и повысить производительность точного земледелия на 5%. В первом квартале 2019 года на китайском рынке 116 новых моделей мобильных телефонов, производители которых подали заявки на их использование в сетях связи, имеют функцию точного позиционирования, из них 82 модели поддерживает систему Beidou.