Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-24T15:33Z
https://ria.ru/20190524/1554885556.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151083/55/1510835578_0:126:3195:1923_1036x0_80_0_0_e653fdf70ce48bd62ef98bbc63623b42.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Объем индустрии спутниковой навигации КНР в 2020 г превысит 400 млрд юаней

24 мая, 15:33
44
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Общий объем сегмента спутниковой навигации и позиционирования Китая в 2020 году превысит 400 миллиардов юаней.
На проходящей в Пекине 10-й Китайской научной конференции по спутниковой навигации сообщили о том, что в настоящее время количество клиентов спутниковой службы быстрого позиционирования FindNow, поддерживающей китайскую систему спутниковой навигации Beidou, за менее чем 3 года превысило отметку в 300 миллионов пользователей. Её услуги охватывают более 200 стран и регионов мира.
В настоящее время в Китае уже построена полная отраслевая цепочка, состоящая из основной продукции спутниковой навигационной системы Beidou, прикладных терминалов и систем, услуг по эксплуатации и т.д. В 2018 году общий объем сегмента спутниковой навигации и позиционирования Китая превысил 300 миллиардов юаней (около 45 миллиардов долларов), а в 2020 году составит около 400 миллиардов юаней.
По состоянию на конец апреля 2019 года, по всей стране системой Beidou были охвачены более 6,2 миллиона транспортных средств, 30 тысяч средств почтовой и курьерской доставки, 80 тысяч автобусов в 36 городах, а также 3,2 тысячи объектов внутреннего речного судоходства и 2,9 тысячи объектов морской навигации. Beidou также обслуживает более 50 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, что позволяет сократить расход топлива приблизительно на 10%, и повысить производительность точного земледелия на 5%. В первом квартале 2019 года на китайском рынке 116 новых моделей мобильных телефонов, производители которых подали заявки на их использование в сетях связи, имеют функцию точного позиционирования, из них 82 модели поддерживает систему Beidou.
16 мая, 07:05
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
Согласно плану развития сети спутниковой навигации, в этом году Китай отправит в космос от шести до восьми новых спутников Beidou-3. Полное формирование системы Beidou-3 будет завершено к концу 2020 года, что позволит предоставить более качественные услуги большему количеству пользователей в ещё большем количестве регионов.
000001
Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
Лента новостейМолния