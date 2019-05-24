Правительство одобрило проект о создании Ржевского мемориала

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил представленный Минкультуры РФ проект Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области, разработанный совместно с Белоруссией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минкультуры РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и белорусской стороной проект Союзного государства "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области", - говорится в распоряжении.

Минкультуры РФ также поручено внести в установленном порядке данный проект в совет министров Союзного государства.

Ранее госсекретарь СГ Григорий Рапота сообщил, что органы Союзного государства России и Белоруссии ведут работу над созданием мемориала Ржевской битвы, который увековечит память 65 тысяч воинов. По его словам, грандиозный монумент будет установлен к 75-летию Победы над фашизмом – в апреле 2020 года.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в музее у мемориала Ржевскому солдату необходимо сделать павильоны для медиа-проектов, благодаря которым можно будет демонстрировать фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

"Это огромный объем информации, материалов, который можно было бы транслировать с помощью медийных устройств", - отметил глава региона.