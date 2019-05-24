Жительница Томской области получила срок за финансирование террористов

НОВОСИБИРСК, 24 мая - РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жительницу города Стрежевой Томской области за финансирование членов террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жительнице города Стрежевой, признанной виновной в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма членам международной террористической организации "Исламское государство"*", - говорится в сообщении.

По данным СК, подсудимая в 2015 году в сговоре с еще одной женщиной о сборе денег для обеспечения террористической организации и членов незаконных формирований предложила своей матери оформить на ее имя банковскую карту, которую с логином и паролем передала соучастнице. Та организовала сбор денег на эту карту. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

"В течение 2015-2018 годов на данную банковскую карту от различных лиц поступили денежные средства в общей сумме около 7,5 миллиона рублей, которые в последующем, по мере необходимости финансового обеспечения деятельности террористической организации, а также лиц, состоящих в незаконных группировках и формированиях, переведены соучастницей посредством множественных финансовых операций на расчетные счета и мобильные телефоны на сумму не менее 7,4 миллиона рублей", - сообщили в управлении.

В итоге женщина признана виновной. "Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.