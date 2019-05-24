Мурманская область перейдет на цифровое вещание с октября

МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Мурманская область перейдет на цифровое вещание не 3 июня, как это планировалось, а в 4-ю волну – с 14 октября, чтобы качество жизни северян, которые будут возвращаться из длительных заполярных отпусков, не ухудшилось, сообщил РИА Новости председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин.

По его словам, технически Мурманская область готова отключить аналоговое вещание и перейти на цифровое "хоть сегодня", однако это тот случай, когда нужно дать жителям возможность подготовиться к новым условиям получения телевизионного сигнала. К такому решению власти пришли, в том числе проанализировав количество звонков на "горячие линии", которое значительно уменьшалось летом и росло с начала осени.

"У всех регионов задача – перейти плавно. Мы почти 2 года работаем над информированием населения. Сначала переход в нашем регионе планировался на 11 января, потом на 3 июня. Теперь на 14 октября. Мы понимаем, что без проблем могли бы перейти с 3 июня, но у тех, кто будет приезжать из отпусков - у них может быть негатив. Мы просили перенести на осень переход", - сказал Лапин.

Кроме того, свою работу в полном объеме смогут закончить волонтеры, которые помогают пожилым людям и маломобильным группам населения подключить приставки. "Это нужно, чтобы продлить срок информирования населения, чтобы у людей не ухудшилось качество жизни", - пояснил представитель правительства.