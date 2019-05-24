Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 300 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Семнадцатого мая Народная милиция ЛНР заявляла о 47 нарушениях со стороны силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 300 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов.