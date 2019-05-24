"Лукойл" увеличит поставки бензина для недопущения роста цен

"Следуя рекомендациям министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы, ПАО "Лукойл" принимает все возможные меры по недопущению роста цен на внутреннем топливном рынке. Руководствуясь этими целями, группа "Лукойл" приняла решение о размещении дополнительных объемов автомобильного бензина на внутреннем рынке России, в том числе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (АО "СПбМТСБ")", - сообщается в релизе.

Прошлой осенью Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.