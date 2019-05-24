Сенатор от Крыма назвала отставку Мэй предостережением русофобам

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является предостережением для европейских политиков-русофобов.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.

"Просчет Мэй, рьяно подержавшей антироссийскую истерию, стоил ей чрезвычайно дорого. Пример Терезы Мэй, не признающей демократические принципы и, как следствие, воссоединение Республики Крым с Россией, должен быть предостережением оставшимся у власти русофобам", - сказала журналистам Ковитиди.

По ее словам, результатом деятельности Мэй стали реальные риски экономической катастрофы для Великобритании, в то время как Россия заинтересована в развитии экономических отношений с ЕС.