В Донецке по неделе ждут очереди на сдачу документов на российский паспорт

Жители Донецка в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке у здания аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке. 3 мая 2019

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Очереди образовываются из желающих получить российский паспорт у районных подразделений миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики, люди по неделе ждут, чтобы подать документы.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Принимать документы на паспорт РФ в Донецке начали с 3 мая. С 7 мая заявления можно подать во все 33 территориальные подразделения. По данным на 17 мая, в ДНР принято около 2,5 тысячи заявлений на получение российского паспорта.

Однако, как рассказали РИА Новости жители Донецка, несмотря на очереди, отказываться от возможности получить российский паспорт они не собираются.

Очереди и списки

Спустя месяц после подписания указа возле одного из районных отделов миграционной службы находятся несколько десятков человек. Люди стоят в очереди на подачу документов на получение российского паспорта.

"Очереди большие. На сегодня в списке 74 человека. Вечером мы переписываемся, вычеркиваем тех, кто прошел, и так очередь сдвигается. Я 20-я уже, если сегодня не попаду, завтра приду, должна попасть. Я уже пятый день прихожу", - сказала жительница Донецка Людмила.

По ее словам, в день принимают около десяти человек с заявлениями на получение паспорта РФ. Желающих же намного больше. Чтобы подать заявление, приходится ждать около недели.

"Сегодня – на пятый день – сдала документы. Когда первый раз пришла, была 42-й. Вот теперь жду, когда проверят все, надеюсь через несколько месяцев получить российский паспорт. Сложно это, но я хотела добиться этого, и я это сделала", - говорит дончанка Татьяна.

По словам людей, в очереди стоять целый день необязательно, главное - ежедневно приходить отмечаться, иначе придется занимать заново.

Сложности не пугают

"Первый раз дней десять назад пришли. Тяжело очень. Мы были 45-ми, отстояли очередь, нас приняли, сказали исправить ошибки. Поехали исправлять, переделывать. Уже три раза ездили, переделывали", - делится Игорь.

Мужчина стоит в очереди с маленьким ребенком – не на кого оставить. Признается, что несмотря на трудности, отказываться от оформления российского паспорта не намерен.

"Я в российской армии служил. В 1993 году вынужден был сюда вернуться – мать болела. В России собирался до этого гражданство получить, но там намного сложнее было", - добавил Игорь.

"Я неделю в очереди стояла, пока попала. Сложно подать документы, постоянно вводят новшества какие-то, которых до этого не было. Сейчас узнали новое новшество – нужны фотографии на детей. Нужна еще и прописка детей, будем исправлять", - рассказывает Татьяна.

Несмотря на очереди, отказываться от возможности получить российский паспорт люди не собираются.