Партию Порошенко предложили переименовать в "Европейскую солидарность"

Заместитель главы парламентской фракции БПП, представитель избирательного штаба Сергей Березенко перед президентскими выборами заявил, что партия "Блок Петра Порошенко" в случае переизбрания действующего президента может пройти ребрендинг перед парламентскими выборами. Порошенко после выборов пообещал в ближайшее время представить наработки по ребрендингу, рассматривается вопрос смены названия и состава.

"Наша программа строится на тех ценностях, которые превратили Европу - континент, где тысячелетиями продолжались войны, - в успешное, богатое, демократическое общество - Европейский Союз. Это - достоинство граждан, свободный рынок, верховенство права. Поскольку мы полностью разделяем европейские ценности и европейский путь Украины, мы сегодня публично вносим партии БПП "Солидарность" предложение для нового названия - партия "Европейская солидарность", - цитирует заявление политолога Сергея Тарана на форуме пресс-служба БПП.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины, и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Во вторник Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.