В МВД заподозрили главу районного МЧС Башкирии во взяточничестве

УФА, 24 мая - РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело в отношении начальника МЧС района Башкирии за взяточничество, по версии следствия он получил взятку в виде деревянного сруба за сокрытие нарушений в учебном заведении предприятия, сообщили в МВД региона.

Ведомство уточняет, что полицейские выявили факт получения взятки 34-летним начальником Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Башкирии.

По предварительным данным следствия, в июле прошлого года чиновник потребовал от директора одного из предприятий Бурзянского района передать ему сруб дома.

"Взамен он предложил сокрыть нарушения по эксплуатации учебных учреждений, выявленные им в ходе проверки. По результатам достигнутой с ним договоренности подозреваемый забрал бревенчатый сруб дома и перевез его в соседний район",- сообщает региональное МВД.

СКР по Башкирии расследует уголовное дело о получении крупной взятки.

"Рыночная стоимость сруба составляет 175 тысяч рублей",- сообщает башкирский следком.