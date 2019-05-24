ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в течение дня

"Сегодня в Москве в течение дня возможны затруднения движения. Это связано с ремонтными работами, которые ведет комплекс ЖКХ на дорогах города (самые крупные - на Смоленской улице - здесь движение ограниченно до одной полосы, - на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакад), а также кратковременными локальными ограничениями в центре из-за официальных мероприятий", - сообщили в ЦОДД.