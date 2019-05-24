ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в течение дня

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Автомобилистам в Москве рекомендуют перенести загородные поездки на более позднее время из-за ремонтных работ на дорогах и локальных ограничений в центре города, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"Сегодня в Москве в течение дня возможны затруднения движения. Это связано с ремонтными работами, которые ведет комплекс ЖКХ на дорогах города (самые крупные - на Смоленской улице - здесь движение ограниченно до одной полосы, - на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакад), а также кратковременными локальными ограничениями в центре из-за официальных мероприятий", - сообщили в ЦОДД.
Кроме того, по прогнозам учреждения, сегодня после 15.00 ожидаются заторы на вылетных магистралях. Жителям и гостям столицы советуют для передвижения по центру пользоваться городским транспортом.
"Он (городской транспорт - ред.) полностью готов к увеличению пассажиропотока. Поездки на личных автомобилях лучше перенести на более позднее время – после 20 часов", - заключили в ЦОДД.