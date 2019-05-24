ЛНР продолжит передачу Киеву заключенных, осужденных до конфликта

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют продолжить передачу Киеву заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
В пятницу ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе. Процесс передачи заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, со стороны ЛНР стартовал в декабре 2018 года.
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"Планируется (продолжить процесс передачи - ред.). У нас еще есть желающие. Поэтому, если украинская сторона ничего не сорвет, то в июне месяце мы тоже планируем передавать", - сказала Кобцева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.