ЛНР продолжит передачу Киеву заключенных, осужденных до конфликта

Передача со стороны ЛНР Киеву лиц, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории

Передача со стороны ЛНР Киеву лиц, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют продолжить передачу Киеву заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

В пятницу ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе. Процесс передачи заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, со стороны ЛНР стартовал в декабре 2018 года.

"Планируется (продолжить процесс передачи - ред.). У нас еще есть желающие. Поэтому, если украинская сторона ничего не сорвет, то в июне месяце мы тоже планируем передавать", - сказала Кобцева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.