Слуцкий считает, что говорить о возвращении России в ПАСЕ пока рано

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Решение Бюро ПАСЕ вынести вопрос о полномочиях национальных делегаций на комитет по регламенту 3 июня стало первым шагом по имплементации на площадке ассамблеи заявления комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех делегаций, но говорить о возвращении России пока рано, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"Шаг этот, безусловно, конструктивный, но насколько будут созданы условия для полноценного участия делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ, будет понятно несколько позднее. Говорить о возвращении России пока рано",- заявил он.

"Я не исключаю, что в ближайшее время пройдут еще одни консультации российских парламентариев с руководством ПАСЕ, по итогам которых мы проясним нашу позицию",- отметил Слуцкий.

"Коллегиальное решение о возобновлении работы нашей делегации в ассамблее будет приниматься руководством палат Федерального Собрания при координации с МИД РФ",- указал депутат.