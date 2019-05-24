Слуцкий считает, что говорить о возвращении России в ПАСЕ пока рано

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Решение Бюро ПАСЕ вынести вопрос о полномочиях национальных делегаций на комитет по регламенту 3 июня стало первым шагом по имплементации на площадке ассамблеи заявления комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех делегаций, но говорить о возвращении России пока рано, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
"Шаг этот, безусловно, конструктивный, но насколько будут созданы условия для полноценного участия делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ, будет понятно несколько позднее. Говорить о возвращении России пока рано",- заявил он.
"Я не исключаю, что в ближайшее время пройдут еще одни консультации российских парламентариев с руководством ПАСЕ, по итогам которых мы проясним нашу позицию",- отметил Слуцкий.
"Коллегиальное решение о возобновлении работы нашей делегации в ассамблее будет приниматься руководством палат Федерального Собрания при координации с МИД РФ",- указал депутат.
22 мая, 14:01Политолог: Россия в ПАСЕ борется не за себяЗдравый смысл в ПАСЕ по отношению к РФ может восторжествовать, считает директор СВР, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В эфире радио Sputnik замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что перед ПАСЕ стоит серьезный выбор.
Ранее РИА Новости в ПАСЕ сообщили, что тема полномочий делегаций в ПАСЕ будет рассматриваться традиционно на комиссии по регламенту ассамблеи. В конце прошлого года в ПАСЕ был подготовлен доклад Петтры де Суттер о полномочиях национальных делегаций касательно их возможностей по голосованию. Как ожидается, на заседании регламентной комиссии будут рассматриваться решения по проблеме представленности делегаций в ассамблее.