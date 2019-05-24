Большинство россиян слышали про "Бессмертный полк", выяснили социологи

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян - 94% - слышали про акцию "Бессмертный полк", 81% граждан заявили, что акция прошла в их населенном пункте, свидетельствуют данные опроса Подавляющее большинство россиян - 94% - слышали про акцию "Бессмертный полк", 81% граждан заявили, что акция прошла в их населенном пункте, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение"

По данным ФОМ, 94% граждан знают о "Бессмертном полке", больше было только в 2017 году, а в 2015 об акции знали 86% респондентов. На вопрос о том, проходила ли акция в вашем городе или селе, 81% респондентов ответили утвердительно, следует из опроса.

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Лично в "Бессмертном полку" приняло участие 16% респондентов, при этом 15% участвовали в своем населенном пункте, а 1% опрошенных - в другом, свидетельствуют результаты исследования.

Согласно опросу, больше всего людей приняло участие в акции в городах с населением от 50 тысяч до 250 тысяч жителей (23%), а меньше всего (5%) в Москве. В селах в "Бессмертном полку" прошли 18% жителей, а в городах с населением меньше 50 тысяч человек или от 250 тысяч до 1 миллиона – по 15% жителей.

На вопрос, принимал ли участие в "Бессмертном полку" кто-то из ваших родственников, друзей и знакомых, 60% опрошенных ответили положительно, у 23% респондентов в их кругу общения никто не принял участия, а 11% затруднились ответить.