Группа "Аэрофлот" в январе – апреле увеличила перевозку пассажиров на 15,4%

МОСКВА, 24 мая – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за апрель и четыре месяца 2019 года.

Основные операционные показатели в январе – апреле 2019 года

За четыре месяца 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 17,5 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 11,5 млн пассажиров, на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 10,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 10,9%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,6%, по Компании показатель снизился на 0,4 п.п. до 76,9%.

Основные операционные показатели в апреле 2019 года

В апреле 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 13,2% превышает результат за апрель 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,1 млн пассажиров, на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в апреле 2019 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 8,7%. Рост предельного пассажирооборота составил 13,8% для Группы и 7,7% для Компании.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 80,6%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,7 п.п., до 80,0%.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" в апреле 2019 года ввела в эксплуатацию один самолет Boeing 737-800. За этот же период из парка выбыло два самолета: Airbus A319 и Airbus A321. По состоянию на 30 апреля 2019 года парк Группы насчитывал 370 воздушных судов.

Авиакомпания "Аэрофлот" вывела из парка один самолет Airbus A321. По состоянию на 30 апреля 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 254 воздушных судна.