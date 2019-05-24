Глава КЧР пообещал скоро назвать имя нового сенатора вместо Арашукова

ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что имя нового сенатора вместо арестованного Рауфа Арашукова будет озвучено в ближайшее время.

"Будет назначен в соответствии с конституцией РФ", - сказал Темрезов.

Говоря о кандидатуре нового сенатора, он отметил: "Скоро узнаете".

Согласно законодательству, сенатор от исполнительной власти субъекта назначается в течение 10 дней. В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора на время расследования, а 22 мая Совфед лишил его статуса сенатора.