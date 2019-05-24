Глава КЧР пообещал скоро назвать имя нового сенатора вместо Арашукова

ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что имя нового сенатора вместо арестованного Рауфа Арашукова будет озвучено в ближайшее время.
"Будет назначен в соответствии с конституцией РФ", - сказал Темрезов.
Говоря о кандидатуре нового сенатора, он отметил: "Скоро узнаете".
Согласно законодательству, сенатор от исполнительной власти субъекта назначается в течение 10 дней. В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора на время расследования, а 22 мая Совфед лишил его статуса сенатора.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.