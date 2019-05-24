Российские моряки с арестованного в Стамбуле судна покинут его в пятницу

АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Шесть российских моряков с арестованного в Стамбуле судна Streamline в пятницу смогут покинуть судно, их заменят на украинских членов экипажа, сообщил РИА Новости глава компании-судовладельца Akca Shipping Джезми Акча.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.

Задолженность судовладельца перед моряками на текущий момент превышает 140 тысяч долларов, сообщал ранее капитан судна Бахман Багиров, который в начале апреля вернулся в Россию. Первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля, они были перенесены на 2 апреля, а затем на 11 июня из-за отсутствия ряда документов о продаже судна, которые затребовал суд. Ранее сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.

Как сообщал РИА Новости старпом Streamline Алексей Филонов, капитан порта не давал разрешения российским морякам покинуть судно, мотивируя тем, что его нельзя оставлять без экипажа. При этом двое моряков не могут получить медпомощь.

"Сегодня на Streamline прибудут нанятые нами пять украинских моряков. Они заменят россиян, которые смогут сойти с корабля", - сказал Акча.