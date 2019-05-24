Роспуск Рады обойдется Украине в 300-400 миллионов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.