Празднование Дня Победы понравилось почти 80% россиян, показал опрос

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне понравилось 78% россиян, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

О том, что им не понравились празднования, сообщили 8 процентов опрошенных, 14% затруднились ответить.

На вопрос о том, почему гражданам понравилось, как в стране прошли торжества в честь Дня Победы, 17% опрошенных ответили, что это великий и святой праздник, 15% респондентов оценили парад и мощь военной техники, 11% отметили хорошую организацию праздника, говорится в исследовании.

Еще по 10% участников опроса выделили искреннее и массовое участие людей, атмосферу радости и единения, а также торжественность, яркость и масштабность праздника, 8% граждан особо отметили акцию "Бессмертный полк", а 6% опрошенных понравилось все.

По данным ФОМ, 62% респондентов считают, что прошедшие в их городе мероприятия, посвященные Дню Победы, были многочисленными, а каждый третий (33%) из опрошенных в местах, где были празднования, рассказал, что лично принимал в них участие.