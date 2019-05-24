Рособоронэкспорт представит на "Армии-2019" новинки бронетехники и флота

КУБИНКА (Московская область), 24 мая – РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит с Ростех) на форуме "Армия-2019" впервые предложит зарубежным заказчикам бронеавтомобиль нового поколения "Тигр-2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", а также экспортную версию фрегата типа "Адмирал Горшков" проекта 22356.

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот-Экспо" в подмосковном парке культуры и отдыха "Патриот". С 26 по 27 июня форум будет открыт для специалистов, с 28 по 30 июня - для массового посещения.

"Перспективную линейку представляет зенитно-ракетный комплекс "Викинг" и "Тор-М2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", патрульный корабль проекта 22160Э, фрегат проекта 22356, корвет усовершенствованного проекта 20382, береговой ракетный комплекс "Рубеж-Э", бронеавтомобиль "Тигр-2", автомат Калашникова 200-й серии и другие образцы", - сообщил начальник управления анализа перспективного планирования Рособоронэкспорта Борис Симакин в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе.