В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли два человека

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Два человека погибли, семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 17 по 23 мая 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь военнослужащих республики... Погибли два военнослужащих", - сказал представитель ведомства.
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В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 76 человек, погибли 75 человек. С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4804 человека, в том числе 81 ребенок.