В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли два человека

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Два человека погибли, семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 17 по 23 мая 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь военнослужащих республики... Погибли два военнослужащих", - сказал представитель ведомства.