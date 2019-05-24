В Совфеде считают отставку Мэй абсолютно ожидаемой

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ни один из возможных преемников Терезы Мэй не сможет наладить российско-британские отношения, поскольку не рискнет начать нормальный диалог с Россией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

"Оптимальных преемников не знаю. Никто сейчас не будет иметь должной поддержки и никто не рискнет начать нормальный диалог с Россией. Стагнация неизбежна на ближайшую перспективу", - сказал Морозов.

Назвав отставку Мэй "абсолютно ожидаемой", сенатор подчеркнул, что сама премьер не оставила себе никаких других вариантов развития событий.