В Совфеде считают отставку Мэй абсолютно ожидаемой

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ни один из возможных преемников Терезы Мэй не сможет наладить российско-британские отношения, поскольку не рискнет начать нормальный диалог с Россией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
"Оптимальных преемников не знаю. Никто сейчас не будет иметь должной поддержки и никто не рискнет начать нормальный диалог с Россией. Стагнация неизбежна на ближайшую перспективу", - сказал Морозов.
Назвав отставку Мэй "абсолютно ожидаемой", сенатор подчеркнул, что сама премьер не оставила себе никаких других вариантов развития событий.
"Никакого выхода она себе не оставила, так пошла на "войну" без армии, без плана и даже без знамени. А в политике есть правило: войну не начинают, если не знают, как победить. Мэй не знала, и с каждым днем это становилось понятным и ее соперникам, и ее сторонникам", - заявил он.