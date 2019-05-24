В Подмосковье определили лучших медработников региона

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Конкурсы на звание лучших медицинских специалистов завершены в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"Ежегодно в регионе мы проводим профессиональные конкурсы, чтобы определить наших лучших специалистов по всем направлениям. Такие мероприятия способствуют повышению престижа и привлекательности медицинской профессии в Московской области", – цитирует пресс-служба слова министра Дмитрия Матвеева.

Отмечается, что в номинации "Лучший педиатр" победил врач Воскресенской первой районной больницы Михаил Дуров, "Лучшим терапевтом" стала специалист Домодедовской центральной городской больницы Кира Воробьева, "Лучшим хирургом" - хирург Бронницкой городской больницы Николай Аберясев, "Лучшей медицинской сестрой" признана работница Орехово-Зуевская центральная городская больница Галина Селезнева, "Лучшим фельдшером скорой медицинской помощи" - Павел Бодров, работающий на Павлово-Посадской подстанции.

"После подведения итогов на региональном этапе конкурса документы победителей направлены в Министерство здравоохранения РФ для участия во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием", - подчеркивается в сообщении.