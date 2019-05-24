В ДНР обвинили ВСУ в обстреле насосной станции под Ясиноватой

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель самопрозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 12.05 (совпадает с московским - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.