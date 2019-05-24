ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Раненный в Туле полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщило региональное министерство здравоохранения.

Ранее УМВД информировало, что полицейский в Туле госпитализирован после нападения. Позже СУ СКР по региону заявило о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.

По данным следствия, инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая Гора в Туле. Неустановленные лица завладели табельным оружием сотрудника полиции, несколько раз выстрелили в него, затем бросили пистолет и скрылись. Ведется их розыск.

"В Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи госпитализирован сотрудник полиции с множественными ранениями. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении регионального минздрава.