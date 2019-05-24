В Пакистане два человека погибли при взрыве в мечети

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, не менее 15 получили ранения при взрыве в пятницу днем в одной из мечетей пакистанского города Кветта на западе страны, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой экстренные службы региона.
По данным телеканала, взрыв произошел во время молитвы, в которой принимали участие от 30 до 40 человек. Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Взрыв был такой силы, что выбил стекла расположенных поблизости зданий.
В настоящее время район происшествия оцеплен полицией, ведется расследование. Как сообщает Radio Pakistan, ссылаясь на полицейские источники, взрыв произошел в результате активации самодельной бомбы, которая была заложена неизвестными за минбаром (кафедры, с которой читают пятничную молитву).
Пока ни одна из действующих на территории Пакистана террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.