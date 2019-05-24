СК возбудил дело после нападения на полицейского в Туле

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения на полицейского в Туле: неизвестные выстрелили в него из его табельного пистолета, бросили оружие и скрылись, сообщило СУ СК по региону.
Ранее УМВД сообщило, что полицейский в Туле госпитализирован после нападения.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая Гора в Туле. "Неустановленные лица… завладели табельным оружием сотрудника полиции, из которого произвели в него несколько выстрелов. В настоящее время потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщает СК.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты. Проводится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев.
В УМВД по региону ранее опровергли появившиеся в СМИ данные о похищении у полицейского табельного оружия.