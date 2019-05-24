Площадь заказника в подмосковных Серебряных Прудах увеличена в четыре раза

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство Московской области утвердило положение об увеличении в четыре раза площади государственного природного заказника областного значения "Широколиственный лес и луга на Мордвесе" в городском округе Серебряные Пруды, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Последнее обследование заказника показало, что в его состав необходимо включить не только уже существующие в границах территории земли, но и ценные и ненарушенные природные участки, составляющие с заказником единый природный комплекс. Минэкологии предложило увеличить площадь заказника со 149 до 523 гектаров, а также пересмотреть режим особой охраны и изменить название", - говорится в сообщении.