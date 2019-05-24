Минпотребрынка Подмосковья начало выдавать лицензии в электронном виде

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья полностью перешло на цифровой формат выдачи лицензий, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Теперь предприниматели освобождены от обязанности подачи документов. Все запросы делаются министерством самостоятельно. Сама лицензия также выдается в электронном виде. Все это уменьшило количество отказов с начала года на 30%, предпринимателям не нужно приезжать в государственные орган за бланком лицензии", - цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.
Отмечается, что до перехода на электронную подачу документов предприниматели должны были лично привозить в министерство копии всех документов, необходимые для получения лицензии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе панельной дискуссии "Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов" отметил, что цифровизация государственных и муниципальных услуг истребляет коррупцию, а также экономит бюджетные средства.