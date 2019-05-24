Минпотребрынка Подмосковья начало выдавать лицензии в электронном виде

"Теперь предприниматели освобождены от обязанности подачи документов. Все запросы делаются министерством самостоятельно. Сама лицензия также выдается в электронном виде. Все это уменьшило количество отказов с начала года на 30%, предпринимателям не нужно приезжать в государственные орган за бланком лицензии", - цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.