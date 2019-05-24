В Крыму начался всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" начался в пятницу в Крыму, сообщает Минобороны России.
"Участвуют 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для проведения соревнований задействовано около 60 единиц авиационной техники, аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях, а также авиационный полигон Чауда", - говорится в релизе.
Торжественная церемония открытия состоялась под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина на аэродроме Кировское под Феодосией.
Всероссийский этап конкурса продлится до 8 июня.
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