В Крыму начался всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019"

"Участвуют 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для проведения соревнований задействовано около 60 единиц авиационной техники, аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях, а также авиационный полигон Чауда", - говорится в релизе.