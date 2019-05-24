Из вуза в Рязани эвакуировали триста человек из-за задымления

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Триста студентов и сотрудников государственного университета имени С. А. Есенина в Рязани были эвакуированы утром в пятницу из-за задымления, возникшего в результате короткого замыкания в электрощитке, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По словам собеседницы, спасателям поступил вызов из университета.

"В 10.56 подразделения выехали - восемь автомобилей пожарных и 32 человека личного состава. Короткое замыкание в электрощитке без последующего возгорания. Когда приехали, было небольшое задымление. 300 человек эвакуировали", - сказала представитель ведомства.