Приморский депутат прокомментировал ситуацию со скандалом в школе

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Директора школы во Владивостоке, где ученики устроили скандальную "прощальную вечеринку", нельзя увольнять, считает депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов.
В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.
"Ни в коем случае нельзя увольнять директора! Ничего страшного не произошло. Сейчас в департаменте уже никого нет, но в понедельник поеду, буду разбираться по этому поводу. Если директор уволится, то буду по этому поводу жаловаться на департамент образования в прокуратуру", - написал Самсонов в своем аккаунте в Facebook.
Депутат заксобрания от КПРФ не понимает, почему прощальная вечеринка вызвала такой общественный резонанс.
"Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец. И что за административка за полицейскую форму? Ну давайте половину КВНщиков привлечем к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают", - считает Самсонов
Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, из-за "незаконного ношение форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку проводит УМВД города. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу.