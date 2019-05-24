Приморский депутат прокомментировал ситуацию со скандалом в школе

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Директора школы во Владивостоке, где ученики устроили скандальную "прощальную вечеринку", нельзя увольнять, считает депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов.

В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.

"Ни в коем случае нельзя увольнять директора! Ничего страшного не произошло. Сейчас в департаменте уже никого нет, но в понедельник поеду, буду разбираться по этому поводу. Если директор уволится, то буду по этому поводу жаловаться на департамент образования в прокуратуру", - написал Самсонов в своем аккаунте в Facebook

Депутат заксобрания от КПРФ не понимает, почему прощальная вечеринка вызвала такой общественный резонанс.

"Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец. И что за административка за полицейскую форму? Ну давайте половину КВНщиков привлечем к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают", - считает Самсонов