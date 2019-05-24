В Совфеде готовят проект об информационном посреднике

АЛМА-АТА, 24 мая – РИА Новости. Закон об информационном посреднике, повышающий ответственность социальных сетей за публикуемый в них контент, готовится в Совете Федерации и может быть принят до конца года, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

О подготовке соответствующего законопроекта она рассказала в пятницу в Алма-Ате на 14-м заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом (верхняя палата парламента) Казахстана.

"Рабочая группа Совета Федерации готовит законопроект об информационном посреднике. В России информационные посредники - это социальные сети, которые предоставляют ресурсы для пользователей, но никакой ответственности за то, что происходит на этих ресурсах, не несут. И это неправильно", - заявила Мизулина.

По словам сенатора, в Германии штраф для информационного посредника, на ресурсах которого опубликована информация, например, запрещенная для детей, может составить до 50 миллионов евро. "Именно не административный штраф, а имущественный, гражданско-правовой. Это то, что останавливает и заставляет информационного посредника тоже отвечать за качество информации, которая у них есть, и осуществлять мониторинг", - отметила она.

Кроме того, Мизулина напомнила, что для повышения информационной безопасности детей в Государственную думу был внесен законопроект, вводящий возрастную классификацию компьютерных и видеоигр. По ее мнению, игры, которые сегодня "приближены к реальной действительности", становятся опасными, если их оборот никак не регулируется, потому что они "задают определенные образцы поведения".