Президент Белоруссии поздравил патриарха Кирилла с именинами

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Следуя высшим нравственным и моральным принципам, вы посвятили свою жизнь священной миссии - утверждению в обществе идеалов веры, гуманизма и справедливости. Неизменные труды на благо православия и всего христианского мира снискали вам огромный авторитет во многих странах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что пасторское слово патриарха Кирилла вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, любви и милосердия. Он убежден, что патриаршее служение будет и далее способствовать поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, упрочению духовных и дружественных связей народов Белоруссии и России.