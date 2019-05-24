Управление мусульман Узбекистана запустило Telegram-канал для женщин

ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин впервые запущен в Узбекистане, сообщило в пятницу управление мусульман республики.

"В Узбекистане запущен религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин",- говорится в сообщении на сайте управления. Канал содержит статьи о нормах шариата, касающихся женщин, их проблемах, семейных отношениях, воспитании детей, а также советы психологов.

По мнению управления, если женщина будет духовно здоровой в своей жизни, то общество от этого будет еще прочнее и сильнее. "Ислам всегда защищал права женщин, об этом свидетельствуют многие аяты Корана, множество хадисов пророка (Мохаммеда - ред.) посвящены именно их правам, даже одна из сур священной книги названа в их честь – "Ан-ниса" (Женщины)", – добавили в управлении.

В июне 2018 года управление мусульман Узбекистана впервые в стране запустило первый интернет-телеканал Muslim TV. Телеканал создан в сотрудничестве с интерактивным телевидением ITV.UZ, пользующимся большой популярностью у интернет-пользователей в республике.