В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Свыше 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 826 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 316 человек (женщин – 95, детей – 161), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 510 человек (женщин – 153, детей – 260)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны вернулись 16 сирийцев.

За прошедшие сутки российской стороной в Дейр-Зайнун (провинция Латакия) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 23 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.