Дирижер Орбелян судится с премьером Армении и Министерством культуры

ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Пианист и дирижер, заслуженный артист России Константин Орбелян, уволенный в марте с поста директора армянского Национального театра оперы и балета имени Спендиаряна, подал судебные иски против премьера Никола Пашиняна и министерства культуры, сообщается в пятницу на портале судебной информации Пианист и дирижер, заслуженный артист России Константин Орбелян, уволенный в марте с поста директора армянского Национального театра оперы и балета имени Спендиаряна, подал судебные иски против премьера Никола Пашиняна и министерства культуры, сообщается в пятницу на портале судебной информации datalex.am

Согласно размещенной на портале информации, Орбелян предъявил два иска – гражданский и административный.

По гражданскому ответчиками проходят министерство культуры, а также театр оперы и балета. В исковом заявлении Орбелян требует признать недействительным решение о его увольнении, восстановить в должности и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

Ответчиками по второму, административному, иску проходят премьер-министр и министерство культуры. В нем требуется признать недействительным приказ премьера о возложении обязанностей врио министра культуры на Назени Гарибян и, как следствие, отменить решение самой Гарибян о прекращении полномочий директора театра.