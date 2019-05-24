В Новосибирской области пастух спас упавшую в реку двухлетнюю девочку

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Пастух из села Прокудское в Новосибирской области Александр Никульшин спас упавшую в реку двухлетнюю девочку, сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 17 мая, но о нем стало известно после звонка соседей на телевидение.

В ведомстве уточнили, что решается вопрос о награждении мужчины медалью МЧС "За спасение погибающих на водах". Он и его жена Татьяна уже получили благодарность от руководства ГУ МЧС.

"Происшествие произошло на реке Чик. По счастливой случайности на берегу находился пастух Александр Никульшин. Когда он возвращался в деревню со стадом, увидел, что по реке что-то плывет. Подъехав ближе на мотоцикле, мужчине показалось, что в воде находится кукла, однако немного после он заметил, что ручки двигаются. Сообразив, что это ребенок, пастух быстро снял с себя тяжелую одежду, кинулся в реку и поплыл на помощь", — рассказали в управлении.

Как отмечается, пастух вынес девочку на берег, побежал к селу за помощью и встретил в поле свою супругу, которая вместе с другими жителями села отправилась на поиски пропавшего ребенка. Они забежали в ближайший дом, попросили теплое одеяло, в которое укутали малышку. Затем обратились к студентке медицинского колледжа, которая помогла оказать первую помощь, и отвезли девочку в больницу.