Салагай: в России почти миллион детей имеет заболевания щитовидной железы

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Почти 1 миллион детей в России имеет заболевания щитовидной железы, 90% из них болеют из-за недостатка йода в питании, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"Почти миллион детей - 915 тысяч состоят на диспансерном учете по поводу заболеваний щитовидной железы. В их структуре 90% связаны с хроническим дефицитом йода в питании и требуют проведения соответствующих диагностических и лечебных мероприятий, реабилитации, постоянного динамического наблюдения", - сказал Салагай в интервью РИА Новости.