Глава Минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Хакасии получил выговор из-за многочисленных нарушений в работе ведомства, сообщила региональная прокуратура.
Во время проверки выявили следующие нарушения:
—не организована закупка требуемого оборудования;
—многие медучреждения не укомплектованы в полном объеме техникой и штатными специалистами;
—региональный Минздрав не в полном объеме предоставляет населению медицинские услуги;
—ведомство не полностью обеспечивает их качество и доступность.
В заявлении прокуратуры отмечается, что часть выявленных нарушений устранили незамедлительно. Кроме того, разработан план по исполнению требований и недопущению нарушений в будущем.