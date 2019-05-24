В Москве в пятницу ожидаются до 19 градусов тепла без осадков

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, температура составит 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Переменная облачность в Москве без осадков, до 19 градусов тепла, по области 15-20 градусов тепла. Местами небольшой дождь, возможно, пройдет на юго-западе Подмосковья", - сообщил Синенков.
23 мая, 07:28Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Синоптик уточнил, что ветер ожидается юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба - это около климатической нормы.