В Москве в пятницу ожидаются до 19 градусов тепла без осадков

Вид на Москву со смотровой площадки "Лужники". Архивное фото

Вид на Москву со смотровой площадки "Лужники"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, температура составит 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Переменная облачность в Москве без осадков, до 19 градусов тепла, по области 15-20 градусов тепла. Местами небольшой дождь, возможно, пройдет на юго-западе Подмосковья", - сообщил Синенков.