В Томской области цифровое телевидение доступно для 97% жителей

НОВОСИБИРСК, 24 мая - РИА Новости. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) построила в Томской области 35 передающих станций, цифровое телевидение доступно 97% жителей региона, сообщает в пятницу обладминистрация со ссылкой на главу региона Сергея Жвачкина.

Жвачкин принял участие в видеоселекторном совещании о переходе телевизионного эфира с аналогового на цифровой формат, которое провел вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Томская область переходит на "цифру" с 3 июня. Глава региона доложил, что цифровой сигнал в Томской области доступен 97% жителей.

"Вне зоны охвата цифровым телевидением у нас 115 населенных пунктов - 32 тысячи человек, или 14,5 тысячи семей. Мы провели их поквартирный обход и выяснили следующее. Доход 8,3 тысячи семей позволяет им самостоятельно подключиться к спутниковому телевидению - и 7,8 тысячи семей это уже сделали. 6,2 тысячи семей в силу невысоких доходов нуждались в нашей поддержке. Из них 1,4 тысячи семей уже подключены к спутниковому телевидению. Оставшимся мы помогли в приобретении и подключении спутниковых антенн. На эти цели из областного бюджета мы выделили 30 миллионов рублей", - рассказал Жвачкин.

Также глава региона сообщил о проведенной инвентаризации антенного хозяйства в многоквартирных домах, запасах цифровых приставок в торговых сетях и почтовых отделениях, открытой региональной "горячей линии" в многофункциональных центрах и информационной кампании.

"Большую помощь в работе с жителями нам оказывают волонтеры. Мы обучили 306 добровольцев. К 3 июня их будет 400. С этого дня будет работать штаб волонтеров для оперативной работы по поступающим заявлениям. Мы договорились, что в эту неделю в Томске они будут бесплатно пользоваться городским электротранспортом, чтобы добираться до нужных адресов", - сообщил губернатор. Он отметил, что задача поставлена жестко - "все население Томской области 3 июня должно смотреть цифровое телевидение".

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря 2018 года. В "третью волну", где переход к цифровому эфирному телевещанию состоится 3 июня, вошли 36 регионов, в том числе Томская, Омская и Новосибирская области.