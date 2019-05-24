Подмосковный "Лунодром" модернизируют для подготовки к высадке на Марс

"В наших планах организация со временем аналоговых модельных экспериментов и образовательных проектов по имитации деятельности экипажа лунной или марсианской базы. Для этого планируется дооснащение макетов модулей лунной базы элементами интерьера и внутренней компоновки, действующими и габаритными макетами бортовых систем, обеспечивающими коммуникациями и инфраструктурой. Короче говоря, всем тем, что необходимо для жизни и работы "экипажа" в течении нескольких суток", - рассказал собеседник.