Подмосковный "Лунодром" модернизируют для подготовки к высадке на Марс

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Созданный в подмосковном Королеве "Лунодром" дооснастят научной аппаратурой и используют для моделирования полетов на Луну и Марс, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией перспективной космической техники Королёвского технологического университета Марк Серов.
"В наших планах организация со временем аналоговых модельных экспериментов и образовательных проектов по имитации деятельности экипажа лунной или марсианской базы. Для этого планируется дооснащение макетов модулей лунной базы элементами интерьера и внутренней компоновки, действующими и габаритными макетами бортовых систем, обеспечивающими коммуникациями и инфраструктурой. Короче говоря, всем тем, что необходимо для жизни и работы "экипажа" в течении нескольких суток", - рассказал собеседник.
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Подобное моделирование, пояснил Серов, не самоцель. В его рамках планируются разработка и тестирование оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться в экспериментах на борту Международной космической станции.
Проект поддерживается правительством Московской области и администрации Королёва, налажено взаимодействие с Институтом ядерной физики Московского университета и Институтом медико-биологический проблем. Решать задачи проекта планируется с привлечением предприятий и организаций "Роскосмоса", прежде всего РКК "Энергия", центра подготовки космонавтов и предприятия-создателя космических скафандров НПП "Звезда".
"Мы прекрасно понимаем, что для подобного сотрудничества и партнёрства необходимо развиваться и сначала доказать свою состоятельность", - оговорился Серов.
Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила о создании на территории Королёвского технологического университета "Лунодрома" - экспериментального полигона для отработки будущих лунных миссий.