Минздрав предложил использовать только йодированную соль для выпечки хлеба

"В качестве первого шага предусматривается использование йодированной соли при приготовлении хлебобулочных изделий. По заключению специалистов в области хлебопечения, это не только не ухудшает, но и улучшает многие свойства хлеба, не говоря уже о пользе в плане восполнения йода в рационе", - сказал Салагай в интервью РИА Новости.