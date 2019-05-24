В Пентагоне прокомментировали сообщения об отправке войск на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан допустил, что США могут направить дополнительные силы на Ближний Восток, однако речь, по его словам, не идет о 5-10 тысячах человек, как сообщали СМИ.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы отправки в регион до 10 тысяч военнослужащих на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

"Нет никаких 10 тысяч, 5 тысяч – это неверно… Это не то число", - заявил Шэнахан в четверг журналистам.

При этом он заметил, что источники, на которые ссылаются СМИ, снабжают их неверной информацией.

"Мы изучаем, может ли мы что-то сделать для того, чтобы усилить защиты наших войск на Ближнем Востоке. Это может включать в себя отправку дополнительных войск", - сказал глава ведомства.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пока не считает нужным сейчас отправлять дополнительные войска на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана, но готов отдать такой приказ при необходимости. До этого он заявлял, что надеется избежать войны с Ираном.

Обстановка вокруг Ирана обострилась этой весной после того, как США объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией, а Иран в ответ признал такой организацией Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке. Вслед за этим США заявили о наличии угрозы со стороны Ирана и их союзников и стали стягивать в регион корабли и авиацию.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".