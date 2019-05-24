Семья Бута впервые получила американскую визу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жена и дочь отбывающего в США наказание россиянина Виктора Бута впервые с момента его заключения получили американскую визу, об этом сама Алла Бут рассказала газете "Известия".

В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.

"Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится. Ведь два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы... Мы планируем поездку на конец августа - начало сентября", - сказала Алла Бут.

Супруга россиянина уточнила, что изначально они рассчитывали поехать в США в конце 2018 года, поскольку само собеседование в американском диппредставительстве они с дочерью прошли в сентябре.

Алла Бут также добавила, что они планируются пробыть в Штатах как минимум месяц, но все зависит от финансов.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб. В Таиланде он выиграл два дела об экстрадиции в США подряд в судах первой инстанции, однако апелляционный суд изменил постановление по одному из них, открыв дорогу для оформления документов на экстрадицию россиянина в Америку. Тем не менее, американские власти не дождались окончания оформления и принятия правительственных решений и судебного разрешения на передачу им Бута и вывезли россиянина в США с нарушением таиландского и американского законодательства.