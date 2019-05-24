В США арестовали инженера, подделывавшего акты приемки узлов для ракет

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти США арестовали инженера, который обвиняется в фальсификации десятков актов технической проверки оборудования, которое использовалось в ракетах-носителях компании SpaceX, сообщает американский минюст.

В заявлении говорится, что 41-летний Джеймс Смолли был сотрудником ныне не существующей компании PMI Industries в штате Нью-Йорк, которая специализировалась на изготовлении алюминиевых и стальных компонентов для аэрокосмической и оборонной отрасли.

Согласно минюсту, Смолли подделал не менее 38 документов, которые относились к деталям, закупаемым SpaceX для создания ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Среди этих частей такие конструктивно важные, как носовой конус, неисправность которого могла привести к катастрофическому исходу миссии.

Обман вскрылся в январе 2018 года, когда SpaceX поручила компании, осуществлявшей внешнюю проверку поставляемой продукции, провести внутренний аудит.

Обвиняемый объяснил, что подделывал подпись инспектора, поскольку хотел, чтобы SpaceX как можно скорее получила заказанное оборудование.