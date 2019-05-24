Госдеп: США ценят усилия Германии по деэскалации ситуации с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США ценят усилия Германии по деэскалации ситуации между Ираном и Соединенными Штатами.

"Они по-прежнему являются участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе - ред.), и мы ценим любые усилия Германии в помощи по деэскалации ситуации", - сказала она журналистам.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти продолжают вводить жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".